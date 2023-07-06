Общественники просят кабмин РФ дополнительно субсидировать авиаперевозки

08:34, 06 июля 2023, ПАИ

Общероссийское объединение пассажиров обратилось к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить дополнительное финансирование на авиарейсы в Калининград в этом году. Письмо об этом было направлено 3 июля, пишут «Известия».

На субсидирование полетов в Калининград (аэропорт Храброво) и продажу доступных билетов на 2023 год региону было выделено 356 млн рублей. Эти средства были выбраны еще в конце апреля, в результате чего стоимость перелета в регион и обратно заметно выросла. «Субсидии по Калининградской области закончились еще в апреле. В регион альтернативно можно добраться на поездах, но на них билетов часто нет в наличии. Плюс на поезд до Калининграда требуется загранпаспорт», — пояснил глава ООП Илья Зотов.

Средняя цена на рейс из Москвы в Калининград сейчас составляет 18-20 тыс. рублей (туда-обратно), обращает внимание Илья Зотов. Это почти в три раза выше, чем при наличии господдержки, уточняется в письме.



