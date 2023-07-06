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Общество

Разлагающуюся замену полиэтиленовой пленке разработали в России

Российские ученые разработали новый материал, который может заменить полиэтиленовую пленку в упаковке продуктов. Благодаря использованию возобновляемого сырья такая упаковка поможет решить глобальные экологические проблемы, пишут «Известия».

По оценкам разработчиков, на данный момент себестоимость пленки превышает затраты на производство полиэтилена примерно в 10 раз. «Пока полиэтилен дешевле любых альтернатив, но есть надежда, что в обозримом будущем стоимость разработанной нами пленки станет достаточно низкой для практического применения», — рассказал руководитель проекта, заведующий кафедрой химической физики функциональных материалов МФТИ Валентин Новиков.

Как рассказали создатели материала, его возможности заметно превышают свойства полиэтилена. Научный коллектив подтвердил результаты в ходе испытаний на фруктах: порезанных яблоках и бананах.

Теоретически с использованием пленки должен вырасти срок годности и большинства других видов еды, кроме тех, которые при хранении выделяют много воды. Однако это покажут дальнейшие эксперименты, подчеркнули ученые.

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