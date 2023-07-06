Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Пскове сегодня вечером

09:44, 06 июля 2023, ПАИ

Кратковременные дожди и гроза ожидаются в Пскове сегодня вечером. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Синоптики прогнозируют, что вечером и ночью в Пскове будут кратковременные дожди, а также возможна гроза. Температура воздуха в городе днём будет от +27 до +29 градусов, а ночью – от +14 до +16.

Также на территории области днём ожидается переменная облачность, а во второй половине дня – кратковременные дожди. Местами пройдут ливни и будут грозы.

Будет дуть ветер южных направлений, во второй половине дня с переходом к западным. Ожидается умеренный ветер, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионе днём составит от +25 до +30, ночью – от +12 до +17.