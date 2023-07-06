Время обучения водителей грузовиков может увеличиться на 60 часов

09:51, 06 июля 2023, ПАИ

Время обучения водителей грузовых автомобилей с прицепами может увеличиться с 240 до 300 часов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский автотранспортный союз (РАС).

РАС разработал изменения в программу подготовки и в ближайшее время направит их в Правительство РФ.

По новому проекту для получения водительских прав категории СЕ предстоит обучаться не 240 часов, как сейчас, а 300. Отмечается, что изменения необходимы для уменьшения аварийности на дорогах и повышения уровня квалификации водителей.

Кроме того, разработчики предлагают включить в обучение новые предметы, в числе которых «Основы безопасности дорожного движения» и «Основы размещения и крепления грузов». Эксперты считают, что эти изменения позволят уменьшить аварийность на дорогах.