Ливни и грозы надвигаются на Псковскую область

10:17, 06 июля 2023, ПАИ

В ближайшие часы местами по Псковской области ожидаются грозы и ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня с периода 14:00 – 17:00 местами по Псковской области ожидаются грозы, ливни», – говорится в сообщении.

Местных жителей призывают быть осторожными, не выходить на улицу, закрыть окна и дымоходы. Также не рекомендуется топить печи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).