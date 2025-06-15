Глава города перечислил подвиги Михаила Петрова, в честь которого названа одна из улиц Пскова

18:25, 15 июня 2025, ПАИ

Подвиги Героя Советского Союза полковника Михаила Петрова из Пскова перечислил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

В честь Петрова названа одна из улиц Пскова в районе Запсковье. «Это не просто название, а целая история подвига псковича, вписанная в летопись войны», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова отметил, что Михаил Петров является символом мужества и верности Родине. Подполковник и начальник штаба 965-го стрелкового полка прошёл путь от Москвы до Берлина. Елкин подчеркнул, что миномётная рота Петрова уничтожала врага, а его стратегический талант обеспечивал успешные прорывы – например, в августе 1943 года, когда план Петрова позволил отбросить немцев на два километра.

Он также рассказал, что в 1944 году Петров проявил героизм при форсировании Вислы, под огнём переправляя свой полк и помогая соседним подразделениям. В 1945 году бойцы Петрова ликвидировали сотни фашистов и десятки орудий. Петрова представили к званию Героя Советского Союза, но он погиб в апреле 1945 года под Берлином, не успев получить награду. Елкин призвал, проходя по улице имени Петрова, вспоминать героя.