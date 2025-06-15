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Общество

Юные великолучане стали лауреатами международного конкурса «Славянские встречи» в Минске

Великолучане Алиса Фомичёва и Надежда Давыдова выступили на международном конкурсе «Славянские встречи», который прошёл в Минске, сообщает издание Luki News.

Фото: издание Luki News

Алиса Фомичёва стала лауреатом первой степени и получила специальный приз за высокий уровень исполнительского мастерства. Её преподавателем является Ю. Е. Буйко.

Надежда Давыдова под руководством преподавателя В. А. Голубевой завоевала звание лауреата второй степени.

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