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Общество

Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря

В Стефановской церкви Мирожского монастыря завершается монтаж обрешетки, продолжаются кровельные работы. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове.

  • Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове
  • Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове
  • Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове
  • Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове
  • Монтаж обрешетки завершается в Стефановской церкви Мирожского монастыря
    Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в Пскове

Большая часть декоративных элементов фасадов памятника архитектуры уже воссоздана, и специалисты начали вычинку орнаментальной кладки проездной арки. Здание является частью архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана, построена в 1403-1404 годах, перестроена и освящена в 1713 году.

Отмечается, что объект сложный, так как включает несколько зданий, пристроенных в разные периоды, объединяющих надвратную церковь, колокольню и братский корпус. История строительства и изменений архитектурного облика раскрывается при удалении поздних штукатурных слоев и перегородок.

В иконописной мастерской обнаружены исторические контуры больших окон, уменьшенных в неизвестный период. По уровню исторической подоконной доски установлено изменение уровня пола. Работы продолжаются в интерьерах храма и бывшей трапезной палаты. Планируется сохранить фрагменты исторических зондажей, отражающие эволюцию архитектурного облика здания на протяжении веков.

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