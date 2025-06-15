Более половины топ-позиций в рейтингах трудоустройства выпускников заняли региональные вузы

21:22, 15 июня 2025, ПАИ

Более половины топа рейтингов трудоустройства выпускников заняли региональные высшие учебные заведения, свидетельствуют данные на портале «Работа России».

Всего представлен 81 рейтинг, охватывающий различные уровни и направления подготовки. Позиции определяются на основе двух равноценных показателей – доли трудоустройства выпускников через два года после выпуска и медианной заработной платы на второй год после окончания обучения.

Из 34 рейтингов для вузов 14 первых мест заняли московские учебные заведения, 20 – региональные, включая четыре вуза в Санкт-Петербурге и два в Московской области. Санкт-Петербург стал лидером среди регионов, его вузы заняли четыре первых места, за ним следуют Якутия (три вуза) и Московская область (два вуза).

Региональные вузы возглавили рейтинги самых востребованных специальностей. Так, в области математических и естественных наук самых востребованных бакалавров готовит Университет ИТМО, а магистров – филиал НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде.

Рейтинг самых востребованных бакалавров в области сельского хозяйства и сельхознаук возглавляет калужский филиал Тимирязевской академии, а магистров – подмосковный Российский государственный университет народного хозяйства им. В. И. Вернадского.

Среди выпускников-магистров с педагогической подготовкой на рынке труда более всего востребованы те, кто окончил Амурский государственный университет.