Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове
III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
В программе форума традиционно примут участие представители различных сторон управления объектами всемирного наследия регионов РФ. Это органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, учреждения культуры, научное сообщество и общественность.
В Пскове встретятся специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Татарстана, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Архангельской областей и других регионов России.
В этом году на площадках форума состоится обсуждение вопросов и обмен опытом в сфере сохранения, достижения общественного согласия, образовательных программ, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.
Для участников организованы следующие секции:
1. Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне.
2. Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях.
3. Традиционные ценности как основа образовательных процессов.
4. Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве.
5. Круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».
Форум проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Организаторами выступают: правительство Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» при поддержке Министерства культуры РФ, Института наследия имени Д. С. Лихачева, Псковской епархии Русской православной церкви, Национального комитета ИКОМОС, Россия, Союза реставраторов России.