Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове

11:06, 06 июля 2023, ПАИ

III Межрегиональный форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» стартовал в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

В программе форума традиционно примут участие представители различных сторон управления объектами всемирного наследия регионов РФ. Это органы исполнительной и законодательной власти, образовательные учреждения, учреждения культуры, научное сообщество и общественность.

В Пскове встретятся специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии и Татарстана, Ленинградской, Новгородской, Владимирской, Архангельской областей и других регионов России.

В этом году на площадках форума состоится обсуждение вопросов и обмен опытом в сфере сохранения, достижения общественного согласия, образовательных программ, туризма и популяризации объектов всемирного наследия.

Для участников организованы следующие секции:

1. Сохранение объектов всемирного наследия на национальном уровне.

2. Аспекты развития внутреннего туризма в современных условиях.

3. Традиционные ценности как основа образовательных процессов.

4. Продвижение памятников истории и культуры в информационном пространстве.

5. Круглый стол «Природно-культурные ландшафты объектов всемирного наследия и вопросы их сохранения».

Форум проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Организаторами выступают: правительство Псковской области, комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области, государственное автономное учреждение культуры Псковской области «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры» при поддержке Министерства культуры РФ, Института наследия имени Д. С. Лихачева, Псковской епархии Русской православной церкви, Национального комитета ИКОМОС, Россия, Союза реставраторов России.