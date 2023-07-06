Все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» можно посетить без билета

11:11, 06 июля 2023, ПАИ

Все мероприятия кинофестиваля «Западные ворота» можно посетить без билета, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

С 7 по 9 июля можно бесплатно и без пригласительных билетов посетить кинопоказы, которые пройдут в кинотеатрах «Смена» и Silver Cinema, а также в креативном пространстве «Лофт».

Творческие встречи в креативном пространстве «Лофт» можно посетить по предварительной онлайн-регистрации. В медиацентре ПАИ творческие встречи могут посетить все желающие без предварительной регистрации.

Вход на церемонии открытия и закрытия кинофестиваля «Западные ворота», которые пройдут в большом концертном зале Псковской областной филармонии, будет осуществляться по пригласительным билетам.