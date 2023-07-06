Борис Елкин поздравил псковских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ
Глава Пскова Борис Елкин поздравил псковских выпускников с успешной сдачей ЕГЭ в своём телеграм-канале.
Также он отметил, что 16 выпускников псковских школ сдали ЕГЭ на 100 баллов, при этом средние результаты ЕГЭ по основным предметам в Пскове выше общероссийских.
«А ученица ПИЛГ Яна Платонова сумела набрать максимальный балл сразу по двум предметам – русскому и химии», – добавил Борис Елкин.
Стобалльников также подготовили ПГЛ, ППК, ПТЛ, лицей № 4, лицей «Развитие» и ЕМЛ № 20.
«Браво ребятам и их преподавателям! И дальнейших успехов!» – написал слова напутствия глава города.
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