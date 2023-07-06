В Псковской городской Думе обсудили выполнение наказов избирателей

11:47, 06 июля 2023, ПАИ

Заседание рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в бюджет Пскова на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов состоялось в Псковской городской Думе под председательством депутата ПГД Юлии Пожидаевой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской Думы.

Участники мероприятия рассмотрели актуализированный перечень наказов избирателей по избирательным округам на 2023-2027 годы, сформированный на основании предложений депутатов Псковской городской Думы. В частности, представители администрации города сообщили, какие актуальные проблемы по каждому округу удалось решить за последние полгода.



Речь шла о ремонте дорог и тротуаров, приобретении и установке игрового оборудования, скосе травы, ликвидации зарослей борщевика, замене окон в школах и детских садах. После обсуждения было решено принять представленную информацию к сведению. Следующее заседание рабочей группы состоится в октябре 2023 года.