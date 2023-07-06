Сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу велосипеда в Дновском районе

16:32, 06 июля 2023, ПАИ

Дновские полицейские в кратчайшие сроки нашли похищенный у пожилого дачника из Санкт-Петербурга велосипед. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, утром 3 июля в деревне Филиппково Дновского района неизвестный злоумышленник сорвал навесной замок с двери дачного дома, принадлежащего пожилому жителю Санкт-Петербурга, и похитил велосипед. Потерпевший сообщил о произошедшем в отделение полиции по Дновскому району.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых полицейскими, установлено, что кражу совершила 53-летняя безработная местная жительница. Ранее она уже привлекалась к ответственности за кражу. Похищенное изъято и возвращено владельцу. По имеющимся сведениям, украденный велосипед эта гражданка намеревалась продать, но не успела.

В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.