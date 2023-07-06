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Общество

Четыре пожара произошло за сутки в Псковской области

Четыре пожара ликвидировали за сутки на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 5 июля в 16:56 в деревне Жадрицы Новоржевского района произошел пожар, в результате которого вместе с гаражом сгорел автомобиль 2014 года выпуска. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Также в 00:02 6 июля в деревне Бардово Бежаницкого района в результате пожара сгорело бесхозное строение 300 квадратных метров. Предполагаемой причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Кроме того, в Пскове в 00:12 в Аллейном переулке произошёл пожар, в результате которого полностью сгорело неэксплуатируемое строение. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Позднее, в 3:38, на улице Паровозной в Пскове произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара внутри помещения огнем повреждены ковер, строительные инструменты и материалы. Возможной причиной стал поджог. Усилиями пожарных удалось спасти жилой дом.

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