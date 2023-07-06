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Происшествия

Островичка в ходе застолья ударила ножом сожителя

Островичка в ходе застолья ударила ножом сожителя, а их гостья нанесла увечья себе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Пьяная ссора произошла в одной из квартир на улице Ленина. Во время конфликта женщина ударила мужчину ножом в руку и ногу, а их гостья нанесла увечья себе. 

По словам соседей, мужчина и женщина ведут маргинальный образ жизни.

Прибывшие медики оказывают медицинскую помощь. Пострадавших госпитализируют в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники полиции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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