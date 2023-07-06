Спасатели нашли потерявшегося в гдовском лесу пенсионера

13:54, 06 июля 2023, ПАИ

Потерявшегося в лесу пенсионера нашли гдовские спасатели. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, 5 июля, в 14:51 от ОМВД России по Гдовскому району поступила заявка на оказание помощи сотрудникам полиции при проведении поисков заблудившегося гражданина. По данным ведомства, 87-летний мужчина потерялся в лесном массиве вблизи деревни Лядинки Гдовского района. На место выехали четыре сотрудника поисково-спасательного отряда города Гдова. В результате поисковых работ спасатели нашли мужчину.