Более 280 детей родилось в Пскове за месяц

13:48, 06 июля 2023, ПАИ

288 малышей родились в июне в Псковском перинатальном центре, сообщили в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Всего за первый месяц лета на свет появилось 163 мальчика и 125 девочек.

«Поздравляем всех мам и пап с этим радостным событием в жизни! Желаем много сил и энергии в необыкновенном путешествии под названием родительство. Спасибо, что выбрали наш Перинатальный центр для первой встречи с вашим малышом. Мы гордимся доверием, которое вы оказываете нам, и продолжим и дальше предоставлять вам высококачественную медицинскую помощь и поддержку», — отметили в медучреждении.

Отметим, в июне прошлого года в Псковском перинатальном центре родилось 302 ребёнка: 150 мальчиков и 152 девочки.