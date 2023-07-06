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Общество

Звание заслуженного работника лесного хозяйства учредили в Псковской области

Депутаты областного Собрания расширили перечень отраслевых почётных званий, присваиваемых за достижения в профессиональной сфере – законом учреждено звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото пресс-службы ПОСД

Звание может быть присвоено гражданам РФ – работникам организаций лесного хозяйства независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющим деятельность на территории Псковской области. Основанием являются личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по использованию и сохранению лесов, созданию условий для многоцелевого и рационального использования лесов с сохранением их полезных функций и биологического разнообразия, обеспечению повышения продуктивности и улучшению качества лесов, управлению в области лесных отношений, подготовке квалифицированных кадров для лесного хозяйства.

В течение календарного года звание «Заслуженный работник лесного хозяйства Псковской области» могут получить не более 10 человек. Гражданам, удостоенным этой региональной награды, выплачивается единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей. Дополнительные средства на эти цели будут ежегодно предусматриваться в областном бюджете.

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