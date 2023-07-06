Более тысячи человек ожидается на фестивале по спортивному ориентированию в Пустошкинском районе

16:08, 06 июля 2023, ПАИ

Более тысячи человек ожидается на фестивале по спортивному ориентированию «Алоль–2023» в Пустошкинском районе. Об этом сообщил председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фестиваль будет проходить с 6 по 16 июля в деревне Холюны. Запланированы соревнования «Иван Купала», «Рельеф и гидрография», «Русь», а также чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа.

По словам Алексея Никитина, на соревнования заявилось около 500 человек, но на самом фестивале ожидается более тысячи человек.

«Особенностью нынешнего фестиваля станет компактность. Теперь соревнования не будут раскиданы на большой территории. Всё будет в шаговой доступности, чтобы меньше времени тратилось на перемещение по местам проведения соревнований», – сказал он.

На соревнования приедут спортсмены из Белоруссии и Эстонии. Победителей наградят медалями. «В общей сложности их получат около 260 человек», – обратил внимание Алексей Никитин и добавил, что возраст участников может варьироваться от восьми до 80 лет.

«Самое интересное, что больше всего заявок от детей, кому 10-12 лет. Почти 100-процентное увеличение именно данной возрастной группы. Около 70 % участников составляют семейные компании, которым необходимо куда-то выбраться, отдохнуть. Остальные – участники соревнований СЗФО», – заключил председатель федерации.