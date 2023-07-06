Орденоносцам СВО и их родственникам бесплатно предоставят участки под строительство

14:47, 06 июля 2023, ПАИ

Во исполнение поручений президента РФ о дополнительных мерах социальной поддержки участников СВО и их семей в областное законодательство введена норма о праве этих категорий граждан на однократное первоочередное бесплатное предоставление в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Соответствующий нормативный правовой акт депутаты регионального парламента приняли на июльской сессии, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В законе конкретизируется, кто из участников СВО сможет воспользоваться новой мерой поддержки. Это военнослужащие, участники добровольческих формирований, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии РФ и имеющие специальные звания полиции, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции.

В случае гибели участника СВО или его смерти вследствие участия в боевых действиях право на получение земельного участка под строительство переходит членам его семьи: родителям, не вступившим в повторный брак супругам, детям до 18 лет и старше, если ребёнок имеет статус инвалида либо проходит обучение в очной форме.

Также закон уточняет уже действующую ранее меру социальной поддержки для военных – военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, и военные пенсионеры имеют право на однократное первоочередное получение в аренду земельных участков для индивидуального жилищного строительства.