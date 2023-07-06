Участников СВО из числа детей-сирот обеспечат жильём в первую очередь

16:08, 06 июля 2023, ПАИ

По инициативе областной прокуратуры депутаты дополнили региональное законодательство положением о преимущественном праве на обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот, которые принимали участие в специальной военной операции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псквского областного Собрания депутатов.

Дополнительные социальные гарантии для этой категории граждан предусмотрел федеральный законодатель.

Бесплатную квартиру от государства либо социальную выплату в виде жилищного сертификата в приоритетном порядке получат граждане со статусом дети-сироты, участвующие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.