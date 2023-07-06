Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на сумму 111 млрд в 2023 году

15:42, 06 июля 2023, ПАИ

С начала 2023 года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на сумму 111 миллиардов рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Благодаря этому около 21,5 тысячи семей смогли улучшить свои жилищные условия. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе банка.

В рейтинге регионов – лидеров по количеству выданных ипотек первые места заняли Москва и Московская область с суммой в 30,6 и 15,4 миллиарда рублей соответственно, что составляет рост в 1,7 раза. В Краснодарском крае общая сумма – 8,2 миллиарда рублей, то есть больше в 2,1 раза, Санкт-Петербург занимает четвёртое место с суммой 7 миллиардов рублей и ростом в 1,2 раза. Тюменская область также показала хорошие результаты с суммой ипотеки в 4,7 миллиарда рублей, а это рост в 1,6 раза.

«Общий рост рынка с начала года связан с целым рядом факторов. Среди них расширение семейной ипотеки, увеличение спроса на индивидуальное жилищное строительство, регуляторные действия ЦБ, возвращение населения к сберегательной модели поведения. Только за последний месяц Банк ДОМ.РФ оформил около 4 400 ипотечных кредитов в объёме 22,3 млрд рублей. Это превышает показатель июня прошлого года в два раза как в количественном, так и в денежном выражении», – отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Кроме того, ипотечные кредиты были популярны в Ленинградской области (4,2 миллиарда рублей, рост в 2,2 раза), Новосибирской области (4 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза), Приморском крае (3,8 миллиарда рублей, рост в 1,3 раза), Свердловской области (3,7 миллиарда рублей, рост на 6%) и Республике Татарстан (2,8 миллиарда рублей, рост в 1,4 раза).

Наиболее популярной программой оказалась «Семейная ипотека», которую выбрали 34 % клиентов. Программа «Льготная ипотека на новостройки» была использована 29 % заемщиков. Примерно 15,5 % кредитов были оформлены по программе для ИТ-специалистов, а 12,1 % – на приобретение вторичного жилья. Около 5 % сделок было проведено по стандартной рыночной программе на новостройки, а около 3 % – по программе «Дальневосточная ипотека».