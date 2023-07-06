Антон Минаков вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»

17:49, 06 июля 2023, ПАИ

Восьмое место с медиаиндексом 1 308 в медиарейтинге «Псковской правды» занял координатор регионального отделения ЛДПР, депутат областного Собрания Антон Минаков. Рейтинг был составлен на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

При этом в топе-30 он вырос на пять строчек и сразу попал в первую десятку, а кроме того вошел и в топ-10 медиарейтинга издания, построенного на основе анализа федеральных СМИ (7-е место, медиаиндекс 247).

«ЛДПР всерьёз претендует на второе место на предстоящих выборах, заявляя об амбициях обойти в этой гонке КПРФ. И Антон Минаков, проявляющий завидную политическую активность, пользуется вниманием СМИ», – отмечается в сообщении.