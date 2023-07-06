Пневматическое оружие и прицел попытался ввезти в Псковскую область гражданин Украины

15:20, 06 июля 2023, ПАИ

Пневматическое оружие и компьютерную технику попатылся ввезти в Псковскую область гражданин Украины через пункт пропуска в Бурачках Себежского района. Об этом ПАИ сообшили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.



Фото: Погрануправление



Фото: Погрануправление



Фото: Погрануправление



Фото: Погрануправление







Во время пограничного контроля на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве запрещенных к перемещению через границу предметов мужчина ответил отрицательно. Но в ходе досмотра в багаже среди личных вещей были обнаружены пневматические ружье и пистолет, прицел ночного видения для ружья, бинокль и более 80 комплектующих для компьютерной техники. Предварительная оценочная стоимость выявленных предметов около 2 миллионов рублей.

Выявленный товар передан сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.