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Пневматическое оружие и прицел попытался ввезти в Псковскую область гражданин Украины

Пневматическое оружие и компьютерную технику попатылся ввезти в Псковскую область гражданин Украины через пункт пропуска в Бурачках Себежского района. Об этом ПАИ сообшили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

  • Изъятое
    Фото: Погрануправление
  • Изъятое
    Фото: Погрануправление
  • Изъятое
    Фото: Погрануправление
  • Изъятое
    Фото: Погрануправление

Во время пограничного контроля на вопрос представителей контрольных органов о наличии в транспортном средстве запрещенных к перемещению через границу предметов мужчина ответил отрицательно. Но в ходе досмотра в багаже среди личных вещей были обнаружены пневматические ружье и пистолет, прицел ночного видения для ружья, бинокль и более 80 комплектующих для компьютерной техники. Предварительная оценочная стоимость выявленных предметов около 2 миллионов рублей.

Выявленный товар передан сотрудникам таможенного поста для проведения экспертизы и дальнейших процессуальных действий.

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