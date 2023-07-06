Псковским водителям продавали контрафактные запчасти для отечественных автомобилей

16:02, 06 июля 2023, ПАИ

Индивидуальный предприниматель в Пскове организовал торговлю контрафактными запчастями для отечественных автомобилей. Арбитражный суд назначил злоумышленнику административное наказание в виде предупреждения.

В суд обратилось УМВД России по городу Пскову. Ведомство сообщило о незаконном использовании псковичом товарных знаков LADA и «Ладья в овале», правообладателем которых является акционерное общество «АВТОВАЗ».

На суде предприниматель признал факт совершения административного правонарушения, просил учесть ничтожное количество выявленного контрафактного товара относительно всего объема продаваемого товара, совершение правонарушения впервые и отсутствие умысла. Предприниматель также пояснил, что на момент приемки спорного товара его подлинность не вызвала подозрений. По его словам, в его магазине продается более 1000 наименований товара, а «выявленное количество контрафактного товара очень маленькое: два наименования в количестве трех штук».

Суд установил, что спорный товар является контрафактным, упаковка товара содержит обозначения, схожие до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками АО «АВТОВАЗ».

В результате суд посчитал возможным заменить предупреждением предусмотренный в таких ситуациях штраф.