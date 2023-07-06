Ситуацию вокруг полупустого детсада в Печорах прокомментировал глава района

17:41, 06 июля 2023, ПАИ

Обращение в соцсетях по поводу временной консервации здания детского сада «Звёздочка» на улице Ленина, 6 в Печорах прокомментировал корреспонденту ПАИ глава Печорского района Сергей Тарасик.

В группе «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте» горожане сообщили, что местная администрация решила закрыть детский сад на улице Ленина, и заявили, что не поддерживают эту идею.

Отвечая на обращение печерян, Сергей Тарасик пояснил, что детский сад «Звёздочка» сейчас имеет два здания – на улице Ленина, 6 и на улице Гагарина, 3, которые могут принять до 300 детей, но на данный момент дошкольные учреждения стоят полупустые. А между тем приходится содержать «двойной персонал» и отапливать два здания, заметил он.

В настоящее время, по его словам, рассматривается возможность объединения групп дошкольного учреждения на базе одного здания, расположенного на улице Гагарина, и временной консервации здания на улице Ленина. Речи о закрытии детсада не идёт, подчеркнули в администрации.

«Было предположение разместить там [в здании на улице Ленина, 6. – ПАИ], например, наш молодёжный центр, ничего страшного в этом нет», – сказал глава Печорского района и добавил, что выступает за рациональный и разумный подход. «Нет смысла держать два полузаполненных здания. Это моё мнение. Поэтому посмотрю и взвешу – мне кажется, логика в этом есть», – заключил Сергей Тарасик.