Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ситуацию вокруг полупустого детсада в Печорах прокомментировал глава района

Обращение в соцсетях по поводу временной консервации здания детского сада «Звёздочка» на улице Ленина, 6 в Печорах прокомментировал корреспонденту ПАИ глава Печорского района Сергей Тарасик.

В группе «Жители Печор» в соцсети «ВКонтакте» горожане сообщили, что местная администрация решила закрыть детский сад на улице Ленина, и заявили, что не поддерживают эту идею.

Отвечая на обращение печерян, Сергей Тарасик пояснил, что детский сад «Звёздочка» сейчас имеет два здания – на улице Ленина, 6 и на улице Гагарина, 3, которые могут принять до 300 детей, но на данный момент дошкольные учреждения стоят полупустые. А между тем приходится содержать «двойной персонал» и отапливать два здания, заметил он.

В настоящее время, по его словам, рассматривается возможность объединения групп дошкольного учреждения на базе одного здания, расположенного на улице Гагарина, и временной консервации здания на улице Ленина. Речи о закрытии детсада не идёт, подчеркнули в администрации.

«Было предположение разместить там [в здании на улице Ленина, 6. – ПАИ], например, наш молодёжный центр, ничего страшного в этом нет», – сказал глава Печорского района и добавил, что выступает за рациональный и разумный подход. «Нет смысла держать два полузаполненных здания. Это моё мнение. Поэтому посмотрю и взвешу – мне кажется, логика в этом есть», – заключил Сергей Тарасик.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













06 июля 2023

Трепетное внимание Псковской области к многодетным семьям впечатляет – Мария Львова-Белова
06 июля 2023

В Опочецком районе разыскивают 35-летнего мужчину

06 июля 2023

Новую газовую котельную установили в Кунье

06 июля 2023

Открытие III Межрегионального форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоялось в Пскове
06 июля 2023

Военно-патриотическая смена «Время героев» открылась в Невельском районе
06 июля 2023

Двух брошенных птенцов сизой чайки заметили в Пскове
06 июля 2023

Антон Минаков вошёл в топ-10 федерального медиарейтинга «Псковской правды»
06 июля 2023

Вопросы о зарплате педагогов и модернизации образования задали Андрею Ермакову псковские депутаты

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...