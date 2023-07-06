Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже

16:32, 06 июля 2023, ПАИ

Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже, сообщил в своем телеграм-канале глава Себежского района Леонид Курсенков.

Шахматное поле разместили на набережной Себежа. Сейчас здесь продолжаются работы по благоустройству.

«Монтируемое покрытие не подлежит использованию и эксплуатации до окончания работ по монтажу. Убедительная просьба не ходить по покрытию, не выгуливать домашних животных и бережно относиться к имуществу», - попросил глава района.

Открытие площадки запланировано на 15-17 июля.