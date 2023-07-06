Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже
Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже, сообщил в своем телеграм-канале глава Себежского района Леонид Курсенков.
Шахматное поле разместили на набережной Себежа. Сейчас здесь продолжаются работы по благоустройству.
«Монтируемое покрытие не подлежит использованию и эксплуатации до окончания работ по монтажу. Убедительная просьба не ходить по покрытию, не выгуливать домашних животных и бережно относиться к имуществу», - попросил глава района.
Открытие площадки запланировано на 15-17 июля.
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