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Общество

Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже

Огромная шахматная доска под открытым небом появится в Себеже, сообщил в своем телеграм-канале глава Себежского района Леонид Курсенков.

Шахматное поле разместили на набережной Себежа. Сейчас здесь продолжаются работы по благоустройству.

«Монтируемое покрытие не подлежит использованию и эксплуатации до окончания работ по монтажу. Убедительная просьба не ходить по покрытию, не выгуливать домашних животных и бережно относиться к имуществу», - попросил глава района.

Открытие площадки запланировано на 15-17 июля.

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