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Общество

Трепетное внимание Псковской области к многодетным семьям впечатляет – Мария Львова-Белова

Трепетное отношение Псковской области к многодетным семьям отметила в своём Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Фото: ПАИ. На фото: Мария Львова-Белова

Сегодня десять псковских многодетных семей получили ключи от автомобилей ГАЗель NEXT.

«Дети от мала до велика заинтересованно разглядывают стоящие позади машины – скоро они попросятся посидеть за рулём и, конечно, посигналить. Знаю, как нужен большим семьям именно вместительный транспорт», – написала она.

В свою очередь, некоторые родители признались, насколько была важна для них эта победа.

«Вы осуществили нашу мечту. Теперь мы сможем путешествовать, не разделяясь», – сказал один из родителей.

«Такой конкурс сам по себе дал нам много – мы ещё больше сблизились. А теперь сможем лучше узнать родной край и страну», – призналась одна из мам.

Отметим, что в этом году десять многодетных семей получили ключи от автомобилей ГАЗель NEXT. Церемонию вручения можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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