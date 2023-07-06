Трепетное внимание Псковской области к многодетным семьям впечатляет – Мария Львова-Белова
Трепетное отношение Псковской области к многодетным семьям отметила в своём Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.
Сегодня десять псковских многодетных семей получили ключи от автомобилей ГАЗель NEXT.
«Дети от мала до велика заинтересованно разглядывают стоящие позади машины – скоро они попросятся посидеть за рулём и, конечно, посигналить. Знаю, как нужен большим семьям именно вместительный транспорт», – написала она.
В свою очередь, некоторые родители признались, насколько была важна для них эта победа.
«Вы осуществили нашу мечту. Теперь мы сможем путешествовать, не разделяясь», – сказал один из родителей.
«Такой конкурс сам по себе дал нам много – мы ещё больше сблизились. А теперь сможем лучше узнать родной край и страну», – призналась одна из мам.
Отметим, что в этом году десять многодетных семей получили ключи от автомобилей ГАЗель NEXT. Церемонию вручения можно посмотреть в нашем фоторепортаже.