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Общество

Десять псковских многодетных семей получили ключи от новых автомобилей

Ключи от автомобилей «Газель Next» получили десять псковских многодетных семей, ставших победителями регионального конкурса, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Торжественная церемония вручения ключей от машин состоялась сегодня, 6 июля.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к победителям конкурса и отметил, что правительство будет искать дополнительные возможности, чтобы ежегодно вручать автомобили большему количеству семей.

Ключи от машин псковичам вручил лично руководитель Фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» Андрей Царёв. Он подчеркнул, что возможности многодетных семей расширились и стали более безграничны, чем были раньше.

«Искренне желаю, чтобы происходило развитие семьи и чтобы вы были счастливы. Пусть эта инициатива продолжается», – сказал он.

В свою очередь, уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила уверенность, что с появлением этих машин жизнь семей станет ещё интереснее.

«Мы проводили мониторинг во всех учреждениях и увидели, что работа ведётся на самом высоком уровне, но где-то можно ввести новые проекты. Возьмём как отдельные кейсы, так и системные моменты. Уже обсудили с Михаилом Юрьевичем патриотическое развитие подростков. Также планируем открыть центры дневного пребывания», – сказала она.

Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка также подчеркнула, что в Псковской области уделяется трепетное внимание многодетным семьям.

«Родительская заслуга особо признается главой региона. Буду рассказывать, как в регионе интересно поддерживаются многодетные семьи», – заключила она.

Напомним, что более 40 многодетных семей из региона претендовали на звание лучших. Из них десять вошли в число победителей.

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