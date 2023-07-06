Двух брошенных птенцов сизой чайки заметили в Пскове

17:52, 06 июля 2023, ПАИ

Двух брошенных птенцов сизой чайки заметили у спортивно-развлекательного центра в Пскове. Фотография опубликована в группе «Потеряшки & Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Птенцов обнаружили около здания «Простории». «Если кто-то занимается птицами, то будет хорошо, если заберете, вряд ли они выживут там», – написал автор публикации.

Кроме того, в Гдове обнаружили гнездо ласточек с пятью птенцами. «А у нас «пополнение» – птенцы уже вылупились и активно набирают вес», – рассказал местный житель.