Двух брошенных птенцов сизой чайки заметили в Пскове
Двух брошенных птенцов сизой чайки заметили у спортивно-развлекательного центра в Пскове. Фотография опубликована в группе «Потеряшки & Псков» в социальной сети «ВКонтакте».
Птенцов обнаружили около здания «Простории». «Если кто-то занимается птицами, то будет хорошо, если заберете, вряд ли они выживут там», – написал автор публикации.
Кроме того, в Гдове обнаружили гнездо ласточек с пятью птенцами. «А у нас «пополнение» – птенцы уже вылупились и активно набирают вес», – рассказал местный житель.
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