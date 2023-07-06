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Общество

Открытие III Межрегионального форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов» состоялось в Пскове

Сегодня, 6 июля, на площадке Псковского технического лицея состоялось открытие ставшего уже традиционным летним мероприятием III Межрегионального форума «Объекты Всемирного наследия: достижения и опыт регионов».

Псков собрал на площадке форума специалистов самых разных областей, объединённых вопросами сохранения, управления и развития объектов Всемирного наследия.

Открыл работу форума с приветственным адресом председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

На фото: председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик

С приветственным словом к участникам форума обратились: Владимир Аристархов – директор Института наследия имени Д. С.Лихачёва; Леонид Кондрашев – президент Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) России; Андрей Ермаков – руководитель управления Министерства культуры РФ по СЗФО.

На фото: руководитель управления Министерства культуры Российской Федерации по СЗФО Андрей Ермаков

От имени постоянного партнёра форума Псковского государственного объединённого историко-архитектурного и художественного музея-заповедника участников форума напутствовала Эльвира Королёва – заместитель генерального директора по научной работе.

Плодотворной работы пожелал участникам мероприятия Вячеслав Фатин – президент общероссийской общественной организации «Союз реставраторов России» и другие официальные лица.

На фото: заместитель руководителя отдела всемирного наследия и международного сотрудничества ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва» Анастасия

Пленарное заседание продолжили выступления об актуальных направлениях международного сотрудничества России по вопросам всемирного культурного наследия в 2022-2023 годах в практике ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва»; о новых находках экспедиции по проекту «Морское историко-культурное наследие Каспия» межрегиональной группы исследователей; рассказ о серийном трансграничном объекте – Геодезической дуге Струве (остров Гогланд, Ленинградская область) и презентация работ по сохранению объектов культурного наследия, входящих в состав Ансамбля Ярославова дворища и древнего Торга, XII-XX веков (Великий Новгород).

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