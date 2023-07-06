Турслёт учащихся Союзного государства соберёт более 500 человек под Островом

18:07, 06 июля 2023, ПАИ

522 человека из спортивных команд России и Белоруссии соберёт туристский слёт учащихся Союзного государства, который пройдёт в Островском районе с 12 по 17 июля. Об этом рассказала директор Центра дополнительного образования «Лидер» Галина Бубнова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Она отметила, что в турслёте примут участие 522 человека, в том числе 432 человека из России и 90 из Белоруссии. Участники посоревнуются в туристских навыках, ориентировании на местности, в контрольно-туристском маршруте.

Она также отметила, что самый первый такой слёт Псковская область принимала у себя в 2007 году. Местом проведения выбран СОЦ «Юность» в деревне Смоленка Островского района.

«Неслучайно выбрана «Юность» – это лыжная база. Там созданы все условия для прохождения туристического маршрута – спуски-подъёмы отвечают всем требованиям. Идеально для туристических соревнований», – подчеркнула Галина Бубнова.

По её словам, график у школьников будет расписан по минутам: дети задействованы с 7:00 до 22:00.

Белорусская делегация, состоящая из представителей Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилёвской областей и Минска, приедут 11 июля.