Псковичу-живодёру вынесли приговор за убийство собаки
Наказание в виде исправительных работ назначили виновному в смерти собаки псковичу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
31 декабря мужчина нанёс собаке по кличке Маргоша три удара ножом в шею и грудную полость. От полученных ранений собака погибла.
Суд признал мужчину вменяемым и назначил ему наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработка. Приговор суда в законную силу пока не вступил.
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