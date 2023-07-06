Псковичу-живодёру вынесли приговор за убийство собаки

18:10, 06 июля 2023, ПАИ

Наказание в виде исправительных работ назначили виновному в смерти собаки псковичу. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

31 декабря мужчина нанёс собаке по кличке Маргоша три удара ножом в шею и грудную полость. От полученных ранений собака погибла.

Суд признал мужчину вменяемым и назначил ему наказание в виде девяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5 % из заработка. Приговор суда в законную силу пока не вступил.