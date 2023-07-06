Новая выставка в честь Дня семьи открылась в Пыталово

18:50, 06 июля 2023, ПАИ

В фойе здания районной администрации Пыталовского района на втором этаже открылась новая фотовыставка «Всё начинается с семьи!», приуроченная к празднику День семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщила газета «Наша жизнь».

На фотографиях – семьи, которые прожили долгую и счастливую жизнь вместе. Любовь, верность, уважение – вот, что их объединяет.

Среди наших героев – Пётр и Татьяна Грибинюковы: 26 февраля они отметили 60-летний юбилей совместной жизни, Виктор и Неля Трофимовы 8 сентября отметят 50 лет совместной жизни, столько же лет в браке 22 сентября исполнится у Алексея и Светланы Михайловых.

Золотую свадьбу отметили 23 июня Вячеслав и Галина Вересовы, 24 февраля – Николай и Анна Александровы.

Совсем скоро, 14 июля, 50 лет совместной жизни отметят Николай и Екатерина Михайловы, а 18 августа – Виктор и Людмила Ларионовы.

Также на выставке рассказываются истории о парах, которые в этом году отмечают 40 лет совместной жизни.

5 февраля рубиновую свадьбу отпраздновали Геннадий и Лилия Стремоус. Свой 40-летний рубеж в скором времени перешагнут Сергей и Елена Дорожкины – 6 августа, Юрий и Ольга Песенко – 19 ноября и Андрей и Ольга Судиловские – 10 сентября.

Выставку организовала администрация Пыталовского района совместно с отделом ЗАГС Пыталовского района и местным отделением Союза женщин России.

Любовь и верность – эти два слова для наших юбиляров были и остались надёжной опорой в их семейной жизни.