В Себежском районе прошло освящение храма – форпоста западных рубежей России

19:08, 06 июля 2023, ПАИ

Освящение храма – форпоста западных рубежей России в деревне Бояриново Себежского района состоялось 6 июля 2023 года, сообщила газета «Призыв».

Это долгожданное событие для прихожан и людей, вложивших в строительство храма душу, труд и денежные средства. Его строили 15 лет на пожертвования людей из многих городов.

Батюшки из Зародищ, Идрицы, Себежа, Невеля, Санкт-Петербурга освящали храм и совершали службу. Проводил службу протоиерей Пётр Нетреба, благочинный Невельского церковного округа.

Храм заложили на высоком красивом месте в центре деревни рядом с братским захоронением. Здесь покоится прах более 300 солдат, офицеров и партизан, погибших в жестоких боях при освобождении этой земли от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Назван храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Эта чудотворная икона, написанная евангелистом Лукой, является особой заступницей за русскую землю. Бояриновский храм – форпост западных рубежей России.

В память о героях жители деревни дали храму еще одно название – Храм воинской славы. На этой земле было много страшных событий, поэтому Владимирский храм – это памятник и погибшим воинам, и погибшим храмам, и погибшим деревням, многие из которых были сожжены вместе с жителями.

«Долго, преодолевая сложности, с остановками, но храм мы построили. Средства на строительство шли со всей России – от Калининграда до Владивостока. Даже не верится, что мы это сделали», – говорят местные прихожане.

Протоиерей Пётр Нетреба поздравил всех с освящением и наградил прихожан за вклад в строительство. Также он отметил большую помощь главы района Леонида Михайловича Курсенкова, со словами признательности показал подаренную от него икону. Икона была подарена и администрацией посёлка Идрица.

С благодарностью прихожане обратились к протоиерею Владимиру Пурину, который помогал на протяжении всех 15 лет, в настоящее время он совершает богослужения. Маленький дубликат нового храма, помещающийся на ладошке, – подарок жителей своему священнику.