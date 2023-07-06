Кошачий ряд и дикие утки: жительница Усвят обустроила пруд

20:01, 06 июля 2023, ПАИ

Много лет на пруд к жительнице Усвят Нине Мазуровой прилетают дикие утки, сообщила газета «Новая жизнь». Птицам очень нравится живописный тенистый водоём, утопающий в зелени белоствольных берёз.

«В этом году мама-утка вывела шестерых утят. Они осмелели, узнают нас и спешат на зов, знают, что сейчас им дадут что-нибудь вкусненькое», – поделилась Нина Тимофеевна.

Вместе с хозяйкой на пруд ходят три кошки: дружно, в прямом смысле плечом к плечу. Они с любопытством наблюдают процесс кормления и назад возвращаются серьёзные, с чувством выполненного долга.

Привыкшая к такому вниманию утиная семейка совершенно их не боится, а дружный «триКотаж» очень доволен таким развлечением.