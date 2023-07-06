Праздник ко Дню семьи пройдёт в Гдове завтра

20:31, 06 июля 2023, ПАИ

7 июля в 19:00 всех желающих приглашают на площадку у Мельничного моста (Набережная реки Гдовки, недалеко от ЦДК), где пройдёт мероприятие в рамках проекта «Творческая набережная», сообщила газета «Гдовская заря».

В рамках проекта «Творческая набережная» здесь состоится мероприятие, посвящённое Дню любви, семьи и верности. Украсят этот вечер голоса Елизаветы Жидковой, Эдуарда Чмиля, Татьяны Медведевой, Светланы Семёновой, Сергея Котяхова, Натальи Швец и Екатерины Варуск.