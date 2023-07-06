Стройплощадку отелей в Великолукском районе оценил региональный комитет по туризму
Комитет по туризму Псковской области посетил строительную площадку модульных отелей в Великолукском районе «Балаздынь-Глэмп», которая появится к августу 2023 года и обеспечит регион дополнительными местами размещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».
Также рядом, на территории лагеря «Солнечный», реализованы проекты по направлению развития пляжной инфраструктуры.
Результат радует – скоро в нашем регионе станет ещё больше мест для комфортного отдыха.
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