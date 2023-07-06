Стройплощадку отелей в Великолукском районе оценил региональный комитет по туризму

20:47, 06 июля 2023, ПАИ

Комитет по туризму Псковской области посетил строительную площадку модульных отелей в Великолукском районе «Балаздынь-Глэмп», которая появится к августу 2023 года и обеспечит регион дополнительными местами размещения. Об этом сообщили в телеграм-канале «Официальный канал Псковской области».

Также рядом, на территории лагеря «Солнечный», реализованы проекты по направлению развития пляжной инфраструктуры.

Результат радует – скоро в нашем регионе станет ещё больше мест для комфортного отдыха.