Почему помощь оказывают молодым матерям в регионе, объяснил Михаил Ведерников

21:02, 06 июля 2023, ПАИ

Пояснения к программе поддержки рождаемости в Псковской области опубликовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Отметим, что выплаты положены молодым мамам до 25 включительно.

«Молодые мамы до 25 лет – это в большинстве случаев начинающие специалисты, всего несколько лет назад закончили обучение, а это значит, что они только начали свой карьерный путь. У них сравнительно невысокие зарплаты и минимальные выплаты в декрете. Парадоксальная ситуация – возраст идеальный для заведения семьи, а финансовое положение не позволяет», – уточнил губернатор.

Выплаты положены только по случаю рождения первого ребёнка.

Выплата положена молодым матерям, родившим первого ребёнка после 31 мая 2023 года.

Помощь по ипотеке положена всем, кто рожает первого ребёнка не зависимо от доходов и возраста (на военную ипотеку это не распространяется).

Критерий нуждаемости при выплатах не применяется.

Другие юридические нюансы можно будет уточнить в соответствующем постановлении правительства, которое выйдет на следующей неделе.

Дополнительные вопросы можно задавать по телефону отдела социальных льгот и субсидий: 29-99-98, добавочный 125.