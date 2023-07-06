Опочецкие футболисты одолели пушкиногорскую команду на чемпионате Псковской области

21:26, 06 июля 2023, ПАИ

Опочецкие футболисты одолели пушкиногорскую команду в первом круге чемпионата Псковской области по футболу, сообщила газета «Красный маяк».

По словам специалиста Центра образования Опочецкого района, ответственного за развитие любительского спорта среди взрослого населения в нашем муниципалитете, Валерия Кары, игру первого круга чемпионата Псковской области по футболу было действительно приятно смотреть.



«По итогам встречи в дебютном матче сезона «Опочка» сумела выиграть у «Святогорца» со счётом 4:0. Мастерству и уверенности наших игроков во многом помог и азарт болельщиков, которые, несмотря на проливной дождь, остались на стадионе до конца игры. С самого начала инициатива была на стороне наших футболистов. Они смогли сохранить её на протяжении двух таймов и блестяще закончить игру», – рассказывает Валерий Кар.



9 июля спортсменов ждёт выездная игра в Новосокольниках. А уже через неделю, в День празднования освобождения Опочецкого района от немецко-фашистских захватчиков, на поле городского стадиона Опочецкие футболисты встретятся со своими соперниками из Великих Лук.