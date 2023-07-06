Первого руководителя Псковского УФСИН поздравили с юбилеем

21:46, 06 июля 2023, ПАИ

В Псковском филиале университета чествовали первого руководителя образовательной организации Ивана Волчкова, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Сегодня исполнилось 75 лет заслуженному юристу Российской Федерации, генерал-майору внутренней службы Ивану Волчкову, который вместе с образовательной организацией прошёл нелёгкий путь её становления и внёс весомый вклад в развитие вуза.

«Под Вашим руководством воспитано не одно поколение специалистов для российских правоохранительных органов. Ваша жизнь – пример служения Родине, народу, родному ведомству! Ваш путь – образцовый пример офицерской чести! Спасибо за Ваш труд, за личный неоценимый вклад в становление и развитие образовательной организации!» – сказала врио начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк, обращаясь к Ивану Волчкову.

Вместе с сотрудниками Псковского филиала университета она пожелала юбиляру здоровья, благополучия и долгой общественной деятельности в составе совета ветеранов образовательной организации, которую Иван Волчков на протяжении многих лет возглавлял.