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Политика

Ещё один участник нападения на военнослужащих Псковской дивизии в 2000 году получил срок

Тенъали Канаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащих).  Об этом ПАИ сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

29 февраля 2000 года Канаев в составе объединённой вооружённой банды под общим руководством террористов Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, которое происходило в горно-лесистой местности в районе с. Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776. Нападение осуществлялось с трёх сторон, при этом Канаев из автомата производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, ещё четверым были причинены ранения различной степени тяжести.

С учётом ранее вынесенного приговора Канаеву назначено окончательное наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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