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Вера Емельянова посетила ИК-4 регионального УФСИН

В рамках взаимодействия уголовно-исполнительной системы региона с правительством Псковской области состоялась рабочая встреча первого заместителя губернатора Веры Емельяновой с начальником областного пенитенциарного ведомства Алексеем Емельяновым. На мероприятии также присутствовала руководитель комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Стороны посетили исправительную колонию № 4, где осмотрели производственные объекты: участки по изготовлению резинотехнических и железобетонных изделий, швейный цех, цех дерево- и металлообработки, цех по сортировке и переработке полиэтилена, автомастерскую. Гости ознакомились с ассортиментом и качеством выпускаемой продукции, пообщались с осуждёнными и сотрудниками, оценили условия труда.

После обхода ИК-4 состоялось подведение итогов, на котором представители регионального правительства и УФСИН обсудили вопросы взаимодействия УИС с исполнительными органами области и местного самоуправления. Запланированные мероприятия позволят не только создать дополнительные рабочие места для осуждённых, но и послужат развитию производственного сектора учреждений УФСИН России по Псковской области.

Благодаря тесному сотрудничеству с правительством Псковской области в 2022–2023 г. практически вдвое увеличены объёмы государственных и муниципальных заказов. Кроме этого, УФСИН является участником государственной программы, в рамках которой региональным правительством для пенитенциарных учреждений приобретается современное оборудование. Данная работа закономерно приводит к положительному результату.

Так, возросло количество лиц, подлежащих трудоустройству и обеспеченных работой с 60 % (2021 г.) до 91 % (2023 г.). Стоит отметить, что в ИК-4 эта цифра достигла 100 %-го показателя. Аналогичная ситуация и с погашением осуждёнными исковых задолженностей: на сегодняшний день количество осуждённых, возмещающих ущерб, составляет 97 %.

Добавим, работа по развитию производственной сферы и улучшению условий труда в учреждениях УФСИН России по Псковской области ведётся на постоянной основе.

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