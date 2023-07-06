Выставка к 80-летию начала Курской битвы открылась в Пскове

23:13, 06 июля 2023, ПАИ

В главном здании Псковского музея-заповедника, в пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», открылся новый музейно-выставочный комплекс, посвящённый 80-летней годовщине начала Курской битвы. Выставка создана в рамках календаря памятных и знаменательных дат военной истории. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Особое место в выставочном пространстве занимает священная земля с мест ключевых сражений Курской Битвы – с Прохоровского и Поныровского полей. Посетители также смогут увидеть советские агитационные листовки и плакаты, отражающие важнейший этап Великой Отечественной войны, образцы филателии, нумизматики и фалеристики, сохраняющие память об этой значимой дате отечественной истории.

«Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в Сталинграде, окончательно оформился именно после Курской битвы. По её итогам стратегических наступательных операций гитлеровская Германия на Восточном фронте не проводила. Она перешла к обороне и контратакующим действиям. И никогда уже не имела паритета с советскими войсками или превосходства над ними – ни в живой силе, ни в военной технике», – отметил Юрий Конов, старший научный сотрудник сектора современной истории Псковского музея-заповедника.

Напомним, что Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооружённых сил СССР и Германии. В ней участвовали около 4 млн человек с обеих сторон, более 10 тыс. танков и 11 тыс. самолётов. Шла она на территории Курской, Орловской, Белгородской, Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки.

Выставка будет работать до 28 августа в главном здании Псковского музея (ул. Некрасова, 7).