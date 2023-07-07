Иван Купала: что можно и что нельзя делать в этот день

07:01, 07 июля 2023, ПАИ

7 июля в России празднуется один из самых мистических праздников — Иван Купала. Согласно преданиям, он посвящен летнему солнцестоянию и расцвету природы. Это один из главных праздников календаря славянских народов, совпадающий с Рождеством Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса Христа в водах Иордана.

По преданию, он был ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Спасителя, а позже крестившим его в водах Иордана. Само прозвище Иоанна — Креститель — в переводе с греческого означает «тот, кто купает», ведь обряд крещения представлял собой именно погружение в воду. На Руси это прозвище переосмыслили и связали с традицией купаться в этот день в водоемах.

Купания начинались накануне — вечером дня Аграфены Купальницы — и продолжались всю ночь. В сам же день Ивана Купалы окунаться в реку или озеро нужно было непременно между утреней и обедней — считалось, что после этого проходят все болезни. Люди внимательно наблюдали за соседями: считалось, что в это время не купается только колдун.

Символами праздника стали два цветка. Один из них — не существующий в природе цветок папоротника. Считалось, что он дает вечную молодость и здоровье, а еще позволяет понимать язык животных и открывает дорогу к кладам. Другой цветок — Иван-да-Марья. Его желто-голубые лепестки олицетворяли сочетание не только мужского и женского, но также двух стихий — воды и огня.

И действительно, купальские огни были известны столь же широко, как и сами купания. Огонь в ночь на Купалу было принято добывать из дерева трением. Считалось, что он прогоняет болезни и дарит жизнь. Еще один обычай, связанный с огнем, — перепрыгивание через горящий костер. Этой забаве, как правило, предавались молодые люди и девушки.

Существовало предание о том, что в ночь на Ивана Купалу ведьмы летают над землей на метлах и собираются на Лысой горе. Это время принадлежит всей нечисти, которую только можно представить: ведьмам, колдунам, водяным, русалкам, лешим. Для защиты от них на окна и двери вешали жгучую крапиву.

Ивана Купалу называли также Травником. На то есть две причины. Во-первых, в ночь перед праздником нужно было собирать лечебные травы, которые приобретали особенные свойства — при условии, что сборщик выполнял все необходимые обряды. Во-вторых, на Купалу крестьяне открывали большой покос.

Что можно и нельзя делать в день Ивана Купалы

В праздник Ивана Купалы принято проводить ритуалы омовения — массовые купания. Это, согласно преданиям, очищает организм и защищает от болезней. Также предки собирали лечебные травы, плели из них венки. Молодежи разрешалось буянить и хулиганить, в деревнях устраивали беспорядки на соседних дворах.

В купальскую ночь нельзя спать, поскольку просыпается нечисть. Пока Купала не изгонит ее, нужно шуметь, жечь костры и водить хороводы, отпугивая злые силы от своих домов. Считается, что в ночь перед праздником нельзя купаться, так как мистическая сила затянет под воду, а вот как рассветет — обряд омовения обязателен.

В день Ивана Купалы верующим запрещается есть пищу животного происхождения. Это связано с тем, что праздник выпадает на Петров пост.

Еще в этот день запрещается жаловаться на жизнь, поскольку это притягивает еще больше бед и несчастий. Также не разрешается стричь и красить волосы.

Приметы на Ивана Купалу

Считается, что в ночь на Ивана Купалу потусторонней энергией наполняется вода, трава и огонь. Стихия очищает от грехов и исцеляет от болезней, а растения помогают в гадании.

Девушкам нужно плести из цветов и трав венки. Днем их носят, а вечером, вставив в них свечу, пускают по воде. Чей венок дальше уплывет, та будет счастливее. У кого свечка дольше прогорит, будет долгая жизнь. А если венок распустился, замуж не выйдешь. О бедах и несчастьях пророчит утонувший венок.

Если услышите пение сверчка, значит, лето будет жарким, а зима — мягкой. Звездное небо — к грибному урожаю. Обильная роса в день Ивана Купалы пророчит много огурцов. А если пойдет гроза, то не будет орехов.

Сегодня в Псковской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы.Температура +20…+25 градусов.

15 июля Полистовский заповедник организует большой праздник «Купальские забавы». С программой мероприятия можно ознакомиться здесь.