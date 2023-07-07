Таймлапс с серебристыми облаками над Великой сделал псковский фотограф

07:25, 07 июля 2023, ПАИ

Таймлапс с серебристыми облаками над Великой сделал псковский фотограф, астроном-любитель Пётр Митрофанов.

Свою работу он выложил в группу «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте». Съемка производилась в ночь на 6 июля у моста Александра Невского в Пскове.

Серебристые облака — это самые высокие облака на Земле. Они образуются каждый год на высоте более чем 80 км, когда летние клочья водяного пара поднимаются в верхнюю часть атмосферы Земли и кристаллизуются вокруг мельчайших частиц метеорной пыли.

Сезон их наблюдений в Северном полушарии обычно начинается в конце мая, достигает пика в июле и заканчивается в августе. Серебристые облака наблюдаются чаще всего в полосе от 45° и 70° северной широты (текущий рекорд по их видимости в низких широтах — 34° с. ш. 14 июня 2019 года).