Четыре двойни появились на свет в Перинатальном центре Пскова в июне

07:47, 07 июля 2023, ПАИ

В июне в Перинатальном центре появились на свет 288 малышей, из них — 163 мальчика, 125 девочек, в том числе четыре двойни, сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

«Поздравляем всех мам и пап с этим радостным событием в жизни! Желаем много сил и энергии в необыкновенном путешествии под названием родительство, - говорится в сообщении центра. - Спасибо, что выбрали наш Перинатальный центр для первой встречи с вашим малышом. Мы гордимся доверием, которое вы оказываете нам, и продолжим и дальше предоставлять вам высококачественную медицинскую помощь и поддержку».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области на 2023-2025 годы.

В качестве новых мер поддержки программа будет включать единовременную выплату в 100 тысяч рублей женщинам до 25 лет при рождении первого ребёнка.

Также полагается ежемесячная выплата в полторы тысячи рублей для женщин до 25 лет при рождении первого ребёнка после 31 мая 2023 года. Она предусмотрена до достижения ребёнком полутора лет.

Помимо этого, женщины, родившие первого ребёнка, освобождаются от транспортного налога до достижения ребёнком возраста трёх лет, а также семьям погашают обязательства на ипотечное кредитование жилья на сумму до 300 тысяч рублей при рождении первого ребёнка.