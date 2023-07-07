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Общество

Музыкальный фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское» обсуждают в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая фестивалю «Пушкин. Музыка. Михайловское», проходит в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

О том, как добраться, какие изюминки подготовили организаторы и какие звёзды и гости ожидаются в Михайловском, расскажут креативный директор фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» Игорь Ветров, соавтор сценария фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское» Иннокентий Иванов, продюсер фестиваля «Пушкин. Музыка. Михайловское», генеральный директор Национальной оперной премии «Онегин», заслуженный артист России Игорь Тарасов.

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