Новые военные округа появятся в России
Московский и Ленинградский военные округа могут сформировать в России к 1 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
Так, Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского и Ленинградского военных округов. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября.
Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России ещё в январе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны до 1,5 миллиона человек.
На данный момент в России существует Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Статус, равный округу, получил Северный флот.
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