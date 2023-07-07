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Общество

Новые военные округа появятся в России

Московский и Ленинградский военные округа могут сформировать в России к 1 сентября, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

Так, Министерство обороны России утвердило план развертывания Московского и Ленинградского военных округов. Ожидается, что оба стратегических объединения начнут функционировать 1 сентября.

Глава Минобороны Сергей Шойгу анонсировал создание новых военных округов в России ещё в январе. Он напомнил, что президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил (ВС) страны до 1,5 миллиона человек.

На данный момент в России существует Западный, Южный, Центральный и Восточный военные округа. Статус, равный округу, получил Северный флот.

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